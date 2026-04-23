Saavedra denuncia falta de desayuno escolar para más de 200 mil estudiantes

El alcalde electo de Santa Cruz, Manuel Saavedra, realizó una inspección en una unidad educativa del centro de la ciudad tras denuncias de padres de familia sobre la suspensión del desayuno escolar.

Durante su recorrido, evidenció que este beneficio no fue entregado en la jornada, generando preocupación por la alimentación de miles de estudiantes.

Saavedra cuestionó duramente a la actual administración municipal, señalando que más de 200 mil alumnos en los 15 distritos de la ciudad se habrían visto afectados por la falta de la merienda escolar.

Según indicó, ni siquiera la ración seca —como pipoca dulce o pororó— fue distribuida, agravando la situación de muchos niños que dependen de este alimento como su principal fuente diaria de nutrición.

“El alcalde actual habla de recursos disponibles, pero no se está cumpliendo con servicios básicos como la basura, salud ni el desayuno escolar. Queremos saber qué ha pasado con ese dinero”, manifestó la autoridad electa, calificando la gestión como “irresponsable”.

Asimismo, anunció que continuará con inspecciones en otras unidades educativas y que buscará a los responsables para exigir explicaciones claras sobre la suspensión del servicio y definir hasta cuándo se prolongará esta situación.

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