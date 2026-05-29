Joven ataca con arma blanca a su madre durante el Día de la Madre en Cobija

Un joven de 18 años, bajo el aparente efecto de sustancias controladas, apuñaló brutalmente a su madre en pleno festejo por el Día de la Madre en Cobija. El coronel Carlos Pardo, director de la Felcc de Pando, informó que “ayer al promediar las 21:40, personal Felcv acudió al barrio Santa María donde se encontraba una mujer herida. Se evidencia que tiene 46 años de edad, presentaba sangrado en su humanidad, principalmente en el pecho, la auxiliamos”.

La autoridad policial detalló que la víctima había llegado desde la localidad de Chivé con la intención de festejar una fecha especial junto a sus hijos. “Aprehendimos al autor, su hijo, un sujeto de 18 años de edad que aparentemente estaba bajo influencia de sustancias controladas”, añadió el jefe policial, confirmando que el agresor ya se encuentra en celdas a la espera de su audiencia por el delito de parricidio en grado de tentativa.

Cuadro clínico crítico

Tras el auxilio del personal de Bomberos, la mujer fue trasladada de urgencia hasta el hospital Roberto Galindo para recibir atención médica especializada. Por su parte, la doctora Cecilia Ortiz, jefa médica del nosocomio, precisó que la paciente ingresó con nueve heridas de arma blanca, siendo la más grave una lesión de cuatro centímetros que perforó el pulmón y le provocó un trauma toráxico abierto penetrante.

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