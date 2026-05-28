Hallan presuntamente sustancias controladas en la celda del hijo del expresidente Luis Arce

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) derivó este jueves en el hallazgo de presuntas sustancias controladas en la cárcel de Palmasola. La intervención policial con canes especializados se concentró específicamente en la celda de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce.

El contingente policial ingresó al pabellón PC-6 del recinto penitenciario cruceño para ejecutar la requisa exhaustiva. En este sector se encuentra recluido el sindicado desde marzo de este año, quien cumple detención preventiva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

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