Emiten orden de aprehensión contra extranjero acusado de asesinar a joven deportista en Los Negros

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de los Valles cruceños investiga un hecho de sangre registrado en la localidad de Los Negros, municipio de Pampagrande, donde un joven deportista perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Ronaldinho Rojas Choque, de 27 años, quien falleció luego de recibir un impacto de bala en el tórax. Otra persona resultó herida en la pierna y permanece estable, según el reporte policial.

El principal sospechoso del crimen es Franz Quiroz Campos, de nacionalidad venezolana y de 35 años, quien actualmente se encuentra prófugo. El Ministerio Público abrió una investigación por el delito de asesinato y ya emitió una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el comandante de la Policía Rural y Fronteriza de los Valles cruceños, Martín Guzmán, el hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, en una cancha polifuncional donde varias personas compartían bebidas alcohólicas tras los festejos por el Día de la Madre.

Según las primeras investigaciones, el sospechoso habría discutido con su esposa por motivos de celos. Posteriormente abandonó el lugar y regresó armado con una escopeta, comenzando a disparar contra las personas que acompañaban a la mujer.

“El ciudadano venezolano se discute con su esposa, sale del lugar y vuelve con un arma de fuego. Empieza a disparar a los acompañantes de la señora. Uno fallece durante el traslado al hospital y el otro queda herido, pero estable”, explicó Guzmán.

La Policía activó el “Plan Z” y movilizó grupos de inteligencia para dar con el paradero del acusado, quien escapó en un vehículo tras cometer el crimen. Asimismo, se emitió la alerta a todos los puestos de control policial en la región de los Valles cruceños y a nivel nacional.

El Ministerio Público continúa tomando declaraciones informativas a testigos para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades dentro de este caso que causó conmoción en la población de Pampagrande.

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