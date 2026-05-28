Estos son los cargos contra los tres aprehendidos por robo de garrafas de GLP en Senkata

El Ministerio Público confirmó la aprehensión de tres personas vinculadas a un presunto hecho de malversación y corrupción registrado al interior de la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con el reporte fiscal, los implicados fueron aprehendidos el pasado 26 de mayo de 2026 dentro de instalaciones de YPFB, específicamente en el centro comercial de distribución de la planta.

Posesión ilegal de garráfas

Durante la intervención se encontró en posesión de dos particulares un total de 468 precintos de seguridad, elementos que debían ser utilizados para el sellado de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).

Tras las investigaciones preliminares, la Fiscalía presentó imputación formal contra los tres involucrados y solicitó la aplicación de la medida cautelar extrema de detención preventiva.

Los delitos atribuidos son malversación, concusión y cohecho pasivo.

Entre los imputados se encuentran dos choferes particulares pertenecientes a distintas empresas distribuidoras de GLP, además de un funcionario público dependiente de la estatal petrolera.

La autoridad jurisdiccional fijó la audiencia de medidas cautelares para las 09:30 de este jueves, instancia en la que se analiza la situación jurídica de los investigados.

El caso genera preocupación debido a que ocurre en medio de la crisis de abastecimiento y bloqueos que afectan el normal suministro de combustibles y gas en distintos puntos del departamento.

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