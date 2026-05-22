YPFB despacha 40.000 garrafas de GLP para La Paz y El Alto

Desde la Planta Engarrafadora Senkata, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó este jueves 40.000 garrafas de 10 kilos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en beneficio de los usuarios de las ciudades de La Paz y El Alto.

“Tenemos el producto garantizado en tanques. La producción y el envasado están con normalidad y estamos despachando GLP desde las cinco de la mañana para la comercialización del producto en las zonas requeridas”, indicó José Butrón Salas, Encargado de Planta de la Unidad Distrital de Operaciones y Mantenimiento del Distrito Comercial La Paz de YPFB.

Foto: YPFB garantiza abastecimiento de GLP para La Paz. YPFB.

Actualmente los despachos de GLP se ejecutan al 95% para el mercado urbano, debido a algunas situaciones de bloqueo que se registran en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto y escenarios similares que se producen en algunas provincias del departamento de La Paz.

“Asimismo, al tener restringido el paso para las empresas distribuidoras provinciales por los bloqueos, se tiene toda la capacidad operativa para la atención a la demanda local de las ciudades de El Alto y La Paz”, agregó Butrón Salas.

La planta de engarrafado de YPFB realiza de manera continua procesos de inspección, reparación y recalificación de garrafas de 10 kilos, donde cada cilindro es sometido a una revisión minuciosa.

La estatal petrolera ratifica su compromiso de brindar un abastecimiento confiable, seguro y de calidad del GLP a las familias paceñas.



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