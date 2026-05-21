"Tienen hasta el domingo para desbloquear todo el país": Cochamanidis en la Gran Marcha por la Democracia

Durante la multitudinaria Marcha por la Democracia, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó un drástico ultimátum para que se liberen las rutas nacionales.

El líder cívico advirtió que la paciencia social se agotó frente al cerco que asfixia a las regiones: "Tienen hasta el domingo para desbloquear todo el país, para desbloquear Santa Cruz, dejar las vías expeditas, caso contrario somos miles los ciudadanos que vamos a salir a desbloquear en Santa Cruz. Vamos a hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos”.

En su encendido discurso ante la ciudadanía, Cochamanidis expresó su profunda solidaridad con los habitantes de La Paz y El Alto que sufren la violencia de “grupos delincuenciales financiados por el narcotráfico y ONGs desestabilizadoras”. Asimismo, exigió al Poder Ejecutivo dejar de negociar con los sectores radicales que impiden el paso de insumos médicos vitales: "Gobierno, declare Estado de excepción sectorizado, sabe dónde están los delincuentes; sabe quiénes financian. Exigimos a la Policía que haga cumplir la ley”.

Avances del Consejo Autonómico y visión de país

Más allá de la coyuntura vial, el presidente cívico recordó las tareas encomendadas por la Asamblea de la Cruceñidad y anunció que ya existen resultados concretos para la reconfiguración política regional. "En la Asamblea de la Cruceñidad, se nos encomendó crear un consejo autonómico, ese Consejo ya empezó a funcionar y el próximo mes habrá sorpresas para Santa Cruz", reveló la autoridad moral del departamento al ratificar que el objetivo final es consolidar una nueva relación económica y social con el Estado central.

Defensa intransigente del sistema democrático

Para cerrar su alocución, Cochamanidis enfatizó que la búsqueda de la autonomía no es una meta aislada, sino una herramienta para que todos los bolivianos prosperen mediante el esfuerzo de las regiones productivas. En este sentido, sentenció que la ciudadanía organizada no retrocederá ante las amenazas de desestabilización política: "A esos criminales les decimos que no vamos a permitir que caiga un gobierno democrático. La democracia se respeta y se defiende”.

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