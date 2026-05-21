¿Te enviaron una encomienda aérea? Estos son los documentos que debes presentar

Tras 21 días de bloqueos en la ciudad en las carreteras se hizo bastante frecuente el envío de encomiendas aéreas por ello la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) publicó instrucciones específicas para la recepción y envío de encomiendas aéreas, orientadas a evitar inconvenientes, fraudes o daños durante el traslado. Los lineamientos incluyen los documentos necesarios para que las personas naturales, empresas o terceros puedan recoger correctamente sus paquetes, así como las recomendaciones para embalaje y revisión de la carga, especialmente de alimentos perecederos.

Estos son los requisitos y procedimientos para garantizar la seguridad, correcta recepción de encomiendas, tanto para particulares como empresas, asegurando integridad de la carga y cumplimiento operativo.

Para el recojo de encomiendas, estos son los requisitos

Para personas naturales: carnet de identidad y número de factura.

Para empresas: carnet de identidad y sello de la empresa.

Para terceros autorizados: carnet físico y fotocopia del titular, y carnet de la persona autorizada.

En cuanto al envío de carga, BoA aconseja:

Embalar adecuadamente productos perecederos como carne o pollo, usando envases resistentes.

Entregar el paquete sin sellar para revisión por el personal de carga.

Llevar cinta de embalaje propia para cerrar el paquete tras la inspección.

Considerar la disponibilidad de espacio en cada vuelo antes del envío.

La aerolínea enfatiza que cumplir estos lineamientos permite agilizar los procesos, asegurar la integridad de la carga y evitar retrasos, asegurando un servicio confiable para todas las regiones de Bolivia.

Este conjunto de recomendaciones y requisitos es obligatorio para quienes utilicen BoA Cargo, garantizando que tanto clientes individuales como empresas puedan operar con seguridad y eficiencia en la entrega y recepción de sus encomiendas.

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