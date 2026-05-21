Presentan acción popular contra el bloqueo al botadero de Cotapachi en Quillacollo

Ante la crítica situación sanitaria que atraviesa el municipio, la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Quillacollo formalizó la presentación de una acción popular en contra de los comunarios que mantienen bloqueado el botadero de Cotapachi.

La medida constitucional fue impulsada tras una determinación conjunta asumida en días pasados por el Control Social y diversas organizaciones vivas del municipio, quienes exigen una solución inmediata al perjuicio ambiental.

La directora jurídica del municipio confirmó que el recurso legal ya fue ingresado a las instancias correspondientes y se prevé tener novedades a inicios de la próxima semana.

"El día de ayer se ha formalizado la acción popular y estamos a la espera de los resultados. Me imagino que el día lunes ya vamos a tener las correspondientes notificaciones y vamos a saber qué día se va a realizar la misma", informó la autoridad jurídica.

El principal motivo que aceleró este recurso es el cierre total del recinto, lo que impide el ingreso de los camiones recolectores y pone en riesgo la salud pública de la población quillacolleña.

El botadero se encuentra completamente cerrado para los residuos de Quillacollo. "Tengo entendido que no, no está ingresando (la basura). Es justamente por esta situación que se ha interpuesto este recurso constitucional", agregó la directora.

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo advirtieron que esta acción popular es solo el primer paso. De persistir la intransigencia de algunos pobladores de Cotapachi y mantenerse el atentado contra la salud pública, no se descarta asumir nuevas medidas legales y penales en los próximos días.

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