“La paz social y la democracia no se negocian”: Concejo cruceño rechaza bloqueos

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra emitió este jueves un pronunciamiento en el que rechaza los paros, bloqueos y hechos de violencia registrados en el país, asegurando que “la paz social y la democracia no se negocian”. Además, exhortó al Gobierno nacional y a las fuerzas del orden a restablecer la tranquilidad y garantizar la estabilidad del país.

La presidente del Concejo, Luisa Nayar, fue la encargada de dar lectura al documento oficial, en el que el Legislativo edil expresó su preocupación por la escalada de conflictividad social.

“Como Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra rechazamos de manera firme los bloqueos, la violencia y cualquier intento de golpe de Estado contra el gobierno elegido democráticamente y legalmente constituido, y nos declaramos en emergencia ante la escalada de conflictividad que amenaza la paz social y la estabilidad nacional”, señala parte del pronunciamiento.

En el documento, el Concejo sostiene que el país atraviesa nuevamente una crisis alimentaria, social y humanitaria, situación que atribuye a “grupos radicales e intolerantes” vinculados al expresidente Evo Morales y a otros actores políticos y sindicales.

Asimismo, el legislativo municipal cuestionó que Bolivia vuelva a vivir escenarios de confrontación y caos, asegurando que no es la primera vez que se intenta “romper el orden democrático”. En ese contexto, el pronunciamiento hace referencia a las crisis políticas de 2003, 2005 y 2019, además de denunciar supuestos hechos de persecución y abuso de poder durante anteriores gestiones gubernamentales.

“El país no puede seguir siendo rehén de intereses radicales que perjudican a la población y frenan el desarrollo”, añade el documento.

Finalmente, el Concejo Municipal dejó en claro que la ciudadanía quiere trabajar, vivir en paz y salir adelante, por lo que pidió evitar mayores enfrentamientos entre bolivianos y recuperar la estabilidad social y económica del país.

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