Identifican al conductor fallecido en un fatal accidente de tránsito en Santa Cruz

Juan Carlos Rocha Añez fue identificado como la víctima fatal del accidente de tránsito registrado en el tercer anillo, zona del Zoológico, hecho que además dejó una persona herida y daños materiales de consideración.

El violento choque quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el sector. Según testigos y las imágenes captadas, el conductor del vehículo del ahora fallecido habría impactado inicialmente contra otro motorizado. Posteriormente, el automóvil invadió carril y terminó chocando de frente contra otro vehículo.

Identifican al conductor fallecido en un fatal accidente en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras personal de la División Homicidios realizó el levantamiento legal del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, Juan Carlos era un adulto mayor y fue identificado mediante la documentación encontrada dentro del motorizado con placa de control 2279 PFK.

El cuerpo y el vehículo permaneció durante al menos una hora sobre la vía pública a la espera de las actuaciones policiales y la llegada de familiares. Posteriormente, los restos fueron trasladados hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia de ley que determinará las causas exactas de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las circunstancias que originaron el fatal accidente.

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