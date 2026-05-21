Cámaras de seguridad captan fatal choque en el tercer anillo de Santa Cruz: un muerto y un herido

Un fatal accidente de tránsito registrado la noche de este jueves en la avenida Noel Kempff Mercado, zona del Zoológico, dejó como saldo una persona fallecida, un herido y daños materiales.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del hecho. De acuerdo con testigos y las imágenes de video, el conductor del vehículo que posteriormente perdió la vida habría impactado inicialmente contra otro motorizado. Segundos después, el automóvil invadió el carril contrario y terminó chocando de frente contra otro vehículo.

La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Rocha Añez, un adulto mayor, según la documentación encontrada en el motorizado con placa de control 2279 PFK.

Tras el accidente, efectivos de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se aguardaba la presencia de personal de la División de Homicidios para realizar el levantamiento legal del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia que determinará las causas exactas del fallecimiento.

El vehículo involucrado y el cuerpo de la víctima permanecían aún sobre la vía pública mientras se esperaba la llegada de las autoridades y de los familiares del fallecido.

Hasta el momento no existe un informe oficial sobre las circunstancias que provocaron el fatal hecho de tránsito. Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades.

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