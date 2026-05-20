Tres meses de detención a agresores de Policías en Mi Teleférico

En La Paz, se informó que concluyó la audiencia de medidas cautelares para dos personas aprehendidas que agredieron a los policías en la estación Celeste del teleférico. Estos sospechosos fueron interceptados cerca de la Avenida del Poeta el pasado lunes.

Imputación de delitos

La justicia decidió imputar a ambas personas por tentativa de homicidio y robo agravado. Los hechos se registraron en el Teleférico Celeste, donde las imágenes muestran agresiones físicas a efectivos policiales y saqueos en las instalaciones.

Detención preventiva

La autoridad judicial determinó tres meses de detención preventiva en el penal de San Pedro mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

La defensa de los implicados ha anunciado la presentación de un recurso de apelación, y se prevé que se realice una nueva audiencia en los próximos días para evaluar dicha apelación.

Las autoridades continúan recabando elementos de prueba y testimonios para esclarecer la responsabilidad de los implicados y garantizar que se aplique la justicia conforme a la ley.

La detención y el proceso judicial buscan restablecer la seguridad en los espacios públicos y sancionar los delitos cometidos contra los bienes del Estado y la integridad de los ciudadanos.

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