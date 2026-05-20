Turismo en La Paz sufre afectaciones tras más de 20 días de bloqueos

Luis Ampuero explicó que los más de 20 días de bloqueos en La Paz han tenido un impacto directo en el sector turístico, similar a situaciones críticas del pasado, como la pandemia de COVID-19 o los conflictos por denuncias de fraude electoral.

“Es una situación muy triste… otra vez estamos en convulsión social, con manifestaciones, quemas y daños a propiedades públicas, generando temor en iniciativas privadas. Estos bloqueos hacen que la ciudad pierda recursos y que nuestro futuro sea más incierto”, indicó Ampuero.

Perjuicios multisectoriales

El dirigente destacó que los bloqueos no solo afectan al turismo, sino que también perjudican a otros sectores económicos y al desarrollo de la ciudad, profundizando la sensación de inseguridad entre visitantes nacionales e internacionales.

Ampuero subrayó que la prolongación de estas medidas pone en riesgo la economía y el empleo en el sector turístico, y solicitó coordinación entre autoridades y movilizados para garantizar la normalidad y la seguridad en La Paz.

Solicitan soluciones

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo enfatizó que la situación requiere soluciones urgentes y que el sector sigue pendiente de los efectos de los bloqueos para evaluar su recuperación y la promoción del turismo en la capital.

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