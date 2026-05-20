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Turismo en La Paz sufre afectaciones tras más de 20 días de bloqueos

La Cámara Boliviana de Turismo, denunció que los bloqueos prolongados generan pérdidas económicas y afectan la percepción de seguridad de la ciudad.

Juan Marcelo Gonzáles

20/05/2026 17:43

Agregar Reduno en
Foto: Bloqueos en El Alto APG
La Paz

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Luis Ampuero explicó que los más de 20 días de bloqueos en La Paz han tenido un impacto directo en el sector turístico, similar a situaciones críticas del pasado, como la pandemia de COVID-19 o los conflictos por denuncias de fraude electoral.

“Es una situación muy triste… otra vez estamos en convulsión social, con manifestaciones, quemas y daños a propiedades públicas, generando temor en iniciativas privadas. Estos bloqueos hacen que la ciudad pierda recursos y que nuestro futuro sea más incierto”, indicó Ampuero.

Perjuicios multisectoriales

El dirigente destacó que los bloqueos no solo afectan al turismo, sino que también perjudican a otros sectores económicos y al desarrollo de la ciudad, profundizando la sensación de inseguridad entre visitantes nacionales e internacionales.

Ampuero subrayó que la prolongación de estas medidas pone en riesgo la economía y el empleo en el sector turístico, y solicitó coordinación entre autoridades y movilizados para garantizar la normalidad y la seguridad en La Paz.

Solicitan soluciones

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo enfatizó que la situación requiere soluciones urgentes y que el sector sigue pendiente de los efectos de los bloqueos para evaluar su recuperación y la promoción del turismo en la capital.

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