Tribunal Agroambiental dispone que continúe el ingreso de basura al relleno de K’ara K’ara en Cochabamba

El Tribunal Agroambiental notificó a la Alcaldía de Cochabamba una resolución vinculada al manejo del relleno sanitario de K’ara K’ara, ubicado en la zona sur de la ciudad, en la que se establece que los residuos sólidos deben seguir ingresando al sitio mientras se cumplen disposiciones técnicas y ambientales en curso.

La determinación surge dentro de un proceso judicial iniciado por ciudadanos en el marco de una medida cautelar ambiental, en el que el Tribunal también realizó inspecciones técnicas al área y evaluó el estado de las celdas de disposición final. En ese contexto, se identificó la necesidad de completar el relleno de las microceldas 2 y 3, con un volumen estimado de aproximadamente 40.000 metros cúbicos.

La resolución, de cumplimiento obligatorio, busca garantizar la continuidad del servicio de disposición de residuos en condiciones controladas, evitando impactos ambientales y riesgos sanitarios en la ciudad de Cochabamba, según el documento.

Tras la notificación, la Alcaldía de Cochabamba informó que acatará la determinación judicial. El secretario de Asuntos Judiciales, Abel Zuazo, señaló que el municipio fue notificado formalmente y que dará cumplimiento a lo dispuesto, pese a que no fue la entidad que promovió la acción legal.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, explicó que el Gobierno Municipal no solicitó la ampliación del relleno sanitario y que, tras la inspección del Tribunal Agroambiental en abril, se verificaron los volúmenes pendientes en las micro celdas observadas.

Las autoridades municipales indicaron además que el sistema de tratamiento de residuos continuará bajo el plan de industrialización de la basura, mientras se ejecutan las medidas técnicas exigidas. Asimismo, anunciaron que se mantendrán espacios de coordinación y diálogo con los vecinos del área de influencia de K’ara K’ara.

Con esta determinación, el Tribunal Agroambiental busca asegurar la continuidad del servicio de disposición final de residuos en Cochabamba, mientras se avanza en el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para el relleno sanitario.



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