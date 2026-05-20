“Se nos acabaron los víveres y no hay medicamentos”: el drama de choferes varados en carreteras

El dirigente del Transporte Pesado Federado de Cochabamba, Juan Quispe, denunció que el sector atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos en distintas rutas del país, donde afirmó que hay más de 4.000 camione varados desde hace varios días sin condiciones básicas para subsistir.

“Hasta la fecha no tenemos ningún resultado; hemos hecho llegar la queja al presidente Rodrigo Paz y al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pero no pueden hacer mucho. Hay compañeros con más de 20 días sin condiciones para sobrevivir, sin alimentación, sin dinero, totalmente atrapados”, señaló Quispe, al cuestionar la falta de acciones para evacuar a los transportistas.

El dirigente aseguró que varios conductores se encuentran en zonas como Patacamaya, Huachacalla y La Cumbre, algunos con enfermedades de base y sin acceso a atención médica. “Están atentando contra la vida de los conductores; los tienen agonizando”, afirmó.

Quispe pidió al Gobierno intervenir de forma urgente para habilitar corredores humanitarios. “No podemos aceptar que un grupo de personas quiera atentar contra la vida y la democracia. No vamos a exponer a nuestros compañeros para desbloquear por nuestra cuenta”, indicó.

También denunció que rutas alternas fueron cerradas, lo que agravó el aislamiento de los vehículos de carga. “Pedimos que el Gobierno haga lo necesario para evacuarlos, incluso el acceso por Vinto–Sacambaya fue cerrado”, agregó.

El drama de un transportista

Por su parte, el transportista Dalton Guery Tarifa Espinoza relató que las condiciones en carretera son extremas. “Estamos una semana varados, con frío de hasta menos cuatro grados. Hay compañeros que no bajan de sus cabinas por enfermedades de base y tuvimos que socorrer a una persona de la tercera edad que se desmayó”, afirmó.

Según su testimonio, en algunos puntos los bloqueadores impiden el acceso a alimentos y asistencia. “Nos botaron con dinamita; no hay forma de diálogo. Comemos lo que podemos; se nos acabaron los víveres y no hay medicamentos”, denunció.

Los transportistas también reportan dificultades para acceder a agua potable y asistencia básica. “Consumimos agua del río, la gente mayor se enferma y no hay medicinas”, lamentó.

De acuerdo con datos del sector, alrededor de 4.000 camiones de alto tonelaje permanecen detenidos en distintas carreteras del país, mientras continúan las protestas y bloqueos que mantienen interrumpida la circulación hacia el occidente y otras regiones.

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