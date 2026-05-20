Colegio Médico de La Paz se declara en emergencia por los bloqueos y solicita un corredor humanitario

El Colegio Médico de La Paz y representantes del sistema de salud se declararon en estado de emergencia debido a los bloqueos y conflictos que afectan al departamento, situación que —advirtieron— ya provocó una crisis sanitaria en hospitales y centros médicos.

Durante una conferencia de prensa, médicos y autoridades sanitarias denunciaron que las restricciones en las rutas están impidiendo el traslado de medicamentos, oxígeno, alimentos y combustible, afectando tanto a hospitales urbanos como a policlínicos y campamentos médicos en provincias.

“Estamos en una crisis sanitaria”, afirmaron los representantes del sector, quienes solicitaron de manera urgente la habilitación de un corredor humanitario para garantizar el paso de ambulancias, insumos médicos y personal de salud.

Desde la Caja Nacional de Salud señalaron que existen graves dificultades para abastecer centros médicos en regiones como Coroico, Caranavi, Chulumani, Copacabana y San Buenaventura, donde pacientes con enfermedades crónicas comienzan a quedarse sin medicamentos esenciales.

La situación también golpea a hospitales de referencia de la ciudad de La Paz. Representantes del Hospital del Niño alertaron que menores con insuficiencia renal y pacientes con cáncer enfrentan dificultades para llegar a sus terapias debido a la falta de transporte y combustible.

Niños delicados de salud no pueden recibir tratamientos

Uno de los casos expuestos corresponde a un niño que requiere diálisis permanente y que no pudo ser trasladado a tiempo porque las ambulancias permanecen paralizadas por la escasez de carburantes.

Asimismo, médicos advirtieron que niños con cáncer podrían interrumpir sus sesiones de quimioterapia, ya que muchos pacientes deben recorrer largas distancias caminando para intentar llegar a los centros hospitalarios.

Foto: Niños que necesitan tratamientos especiales no puede acudir a hospitales por falta de combustible. Red Uno.

“No existe combustible para las ambulancias”, denunciaron durante la conferencia, indicando que varios vehículos de emergencia están detenidos y que tampoco se puede realizar el traslado de pacientes entre hospitales de diferente complejidad.

Residuos en hospitales

El sector salud también alertó sobre el riesgo sanitario generado por la acumulación de basura y residuos hospitalarios en la ciudad, situación que podría derivar en brotes de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.

Frente a este panorama, el Colegio Médico paceño exhortó a los sectores movilizados y a las autoridades a priorizar el diálogo y garantizar el respeto al derecho a la salud y a la vida, contemplados en la Constitución Política del Estado.

“Pedimos con una bandera blanca que de una vez se pacifique el país”, manifestaron los representantes médicos al advertir que la situación podría agravarse en las próximas horas si no se habilitan rutas para la atención sanitaria y el abastecimiento hospitalario.

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