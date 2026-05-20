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Antelo: “El futuro de Bolivia no se va a definir en los bloqueos”

Durante la inauguración del encuentro WCFA Américas, Jean Pierre Antelo afirmó que el futuro de Bolivia dependerá de quienes apuesten por construir e invertir en el país.

Miguel Ángel Roca Villamontes

20/05/2026 10:13

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Antelo inauguró este miércoles el WCFA Américas. Foto Gabriel Andrade

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Jean Pierre Antelo, presidente de Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), inauguró este martes el encuentro WCFA Américas y destacó la presencia de más de 100 delegaciones internacionales que llegaron al país pese al contexto de conflictividad y bloqueos que atraviesa Bolivia.

Durante su discurso de bienvenida, Antelo valoró el esfuerzo realizado por empresarios y representantes de distintos países para participar del evento, pese a las dificultades registradas en las carreteras y conexiones aéreas.

También se dirigió a quienes no lograron llegar debido a los bloqueos y aseguró que, aun en la distancia, forman parte del encuentro.

“Les digo que el futuro de Bolivia no se va a definir en los bloqueos, en las consignas; se va a definir donde alguien decida construir”, afirmó Antelo ante los asistentes.

El presidente de Cainco agregó que mientras existan personas dispuestas a reunirse y apostar por el país “desde los cinco continentes, a pesar de todo y contra todos”, Bolivia todavía tiene futuro.

El evento reúne a representantes empresariales y líderes de distintos países de América para debatir temas vinculados al desarrollo económico, la inversión y la integración regional.

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