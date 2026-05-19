Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 19 de mayo en Bolivia

La jornada cambiaria de este martes 19 de mayo cerró con una marcada tendencia al alza para el dólar estadounidense en Bolivia, consolidándose por encima de la barrera de los 10 bolivianos en los mercados no oficiales y registrando también un incremento en las tasas referenciales del Estado.

Tanto los portales web de seguimiento como el Banco Central de Bolivia (BCB) reflejaron modificaciones en sus pizarras a lo largo del día, mostrando un encarecimiento de la divisa extranjera desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la tarde.

El comportamiento en el mercado paralelo

Las principales plataformas digitales que promedian la compra y venta del denominado "dólar blue" o paralelo reportaron un incremento gradual en sus cotizaciones:

Dolarboliviahoy.com: La plataforma inició la jornada a las 6:00 a.m. con una tasa de Bs 10,05 para la compra y Bs 10,02 para la venta. A mediodía, el valor de venta subió levemente a Bs 10,04 y, al cierre de la jornada, reportó un promedio final de Bs 10,05 tanto para la compra como para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Este portal mostró un comportamiento similar. Comenzó la mañana marcando Bs 10,06 para la compra y Bs 10,03 para la venta. Hacia el mediodía, la venta escaló a Bs 10,04 y al final de la tarde cerró operaciones fijando la divisa en Bs 10,07 para la compra y Bs 10,05 para la venta.

Bolivianblue.net

El BCB incrementa su valor referencial

Por su parte, el mercado oficial también registró movimientos alcistas. El Banco Central de Bolivia (BCB) ajustó sus parámetros y fijó el valor referencial del dólar en Bs 9,98 para la compra y Bs 10,19 para la venta.

BCB

Este ajuste representa un incremento respecto a la jornada de ayer lunes, cuando la entidad bancaria estatal mantenía el dólar referencial en Bs 9,91 para la compra y Bs 10,12 para la venta. Con estos nuevos valores oficiales, la cotización de venta del ente emisor supera incluso los promedios reportados por el sector informal al cierre de la tarde.

El panorama económico refleja que las presiones sobre la moneda extranjera persisten en el país, manteniendo una expectativa expectante entre los operadores financieros y la población en general.

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