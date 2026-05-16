¿Vas a vender o comprar dólares? Revisa la cotización actualizada para este sábado 16 de mayo en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este sábado 16 de mayo leves variaciones en su cotización, según datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la moneda estadounidense fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza en Bs 10,04 para la compra y Bs 10,25 para la venta, reflejando un ajuste respecto a la jornada anterior. El viernes, la misma plataforma reportaba Bs 10,04 para la compra y Bs 10,03 para la venta.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, informó que el dólar se ubica en Bs 10,05 para la compra y Bs 10,02 para la venta. En el cierre del viernes, el portal registraba Bs 10,05 para la compra y Bs 10,03 para la venta, mostrando una variación mínima en la jornada.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 10,04 para la compra y Bs 10,25 para la venta, cifras que sirven como referencia frente al comportamiento del mercado informal.

En la comparación entre ambos mercados, las diferencias continúan siendo reducidas, aunque el dólar paralelo sigue marcando el pulso de múltiples operaciones comerciales y transacciones realizadas fuera del sistema financiero regulado.

El comportamiento de la divisa continúa siendo seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes e importadores, debido a su influencia en los precios, el costo de productos importados y las expectativas económicas del país.

Analistas consideran que las fluctuaciones diarias reflejan la sensibilidad del mercado ante la demanda de dólares y la disponibilidad de la moneda estadounidense en Bolivia.

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