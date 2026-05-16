Gasifican a bloqueadores en la ruta a Copacabana tras resistencia al desbloqueo en El Alto

Momentos de tensión se registraron este sábado en la ruta hacia Copacabana, en El Alto, luego de que efectivos de la Policía Boliviana intentaran disuadir a los bloqueadores que se resistían a dejar expedita la vía.

Durante la intervención, los movilizados amenazaron a los uniformados con piedras y otros objetos contundentes para impedir el avance del contingente policial. Ante esta situación, los efectivos reaccionaron utilizando gases lacrimógenos con el objetivo de despejar y dispersar a los manifestantes que mantenían bloqueado el sector.

Tras la gasificación, el convoy policial continuó avanzando hacia otros puntos críticos de bloqueo, entre ellos la zona de San Roque, donde también se busca habilitar el tránsito vehicular y recuperar el control de la carretera.

La intervención forma parte del operativo conjunto denominado “Corredor Humanitario”, iniciado la madrugada de este sábado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras, restablecer la circulación y garantizar el ingreso de alimentos, combustible, medicamentos, ambulancias y oxígeno al departamento de La Paz.

El despliegue comenzó cerca de las 03:00 con movimientos de contingentes policiales y militares en diferentes puntos estratégicos de La Paz y El Alto. La autopista y las principales rutas interdepartamentales fueron los primeros sectores intervenidos por las fuerzas del orden.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, explicó que el objetivo principal del operativo es liberar las rutas más críticas afectadas por más de dos semanas de bloqueos.

“La Policía Boliviana, en coordinación con las Fuerzas Armadas, va a realizar un operativo denominado Corredor Humanitario con la única finalidad de liberar las vías públicas y carreteras para que alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno puedan ingresar y salir de nuestra ciudad”, afirmó la autoridad policial.

Asimismo, informó que alrededor de 2.500 policías fueron movilizados para las tareas de desbloqueo, mientras las Fuerzas Armadas incorporaron cerca de 1.000 efectivos adicionales en funciones de apoyo y consolidación.

Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que la misión no tiene fines de confrontación y que el trabajo militar se centra en brindar respaldo logístico y de seguridad.

Las primeras acciones del operativo se concentraron en rutas estratégicas como La Paz–Oruro, La Paz–Copacabana y el tramo hacia Río Abajo y Mecapaca, considerados los sectores más afectados por los bloqueos.

Uno de los primeros resultados reportados ocurrió en El Alto, donde policías y militares lograron despejar el punto de bloqueo instalado a la altura de Molino Andino, sobre la avenida 6 de Marzo.

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