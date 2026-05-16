Policía intenta disuadir a bloqueadores en la ruta a Copacabana en medio de tensión en El Alto

Momentos de tensión se vivieron este sábado en El Alto, específicamente en la ruta hacia Copacabana, donde efectivos de la Policía Boliviana intentaron disuadir a un grupo de bloqueadores para que despejen la vía y permitan restablecer el tránsito.

En el sector permanecían al menos 200 personas apostadas en la carretera. Mientras algunos movilizados respaldaban mantener la medida de presión, otros exigían levantar el bloqueo debido a las afectaciones que provoca la interrupción del paso vehicular.

Los uniformados iniciaron un diálogo con los manifestantes con el objetivo de evitar enfrentamientos y persuadirlos de liberar la ruta. Sin embargo, durante la intervención se registraron momentos de tensión luego de que algunos movilizados lanzaran piedras contra los efectivos policiales. También hubo personas que abuchearon a los uniformados mientras continuaban las conversaciones.

La intervención forma parte del operativo conjunto denominado “Corredor Humanitario”, activado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras que permanecen cerradas desde hace 15 días en el departamento de La Paz.

El despliegue comenzó durante la madrugada de este sábado con la movilización de contingentes policiales y militares hacia distintos puntos bloqueados en La Paz y El Alto. Según datos oficiales, más de 2.500 policías y alrededor de 1.000 efectivos militares participan en las tareas de apoyo y resguardo.

El comandante de la Policía, Mirko Sokol, señaló que el objetivo principal de los operativos es garantizar el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno hospitalario, además de permitir el tránsito de personas que permanecen varadas desde hace varios días.

Por su parte, el comandante en jefe del Ejército, Víctor Hugo Balderrama, indicó que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo en los operativos y remarcó que no se utiliza armamento letal.

Las autoridades reportaron que varios puntos fueron despejados de manera pacífica; sin embargo, en sectores como Puente Río Seco también se registraron incidentes, uso de agentes químicos y arrestos durante las primeras horas del operativo.

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