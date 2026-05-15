¡Atención! Esta es la variación del dólar paralelo del 11 al 15 de mayo en Bolivia

Durante la semana comprendida entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo, el dólar paralelo en Bolivia registró leves fluctuaciones en el mercado informal, manteniendo una tendencia relativamente estable, según reportes de plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com.

El comportamiento de la divisa estadounidense reflejó pequeños ajustes diarios, con descensos moderados a mitad de semana y una ligera recuperación hacia el cierre del viernes.

Cotización diaria del dólar paralelo

El lunes 11 de mayo, el dólar paralelo inició la semana con una cotización de Bs 10,00 para la compra y Bs 10,00 para la venta.

Para el martes 12, la moneda estadounidense mostró un leve repunte, alcanzando Bs 10,01 en la compra y Bs 10,00 en la venta.

Sin embargo, el miércoles 13 se registró un descenso moderado, manteniéndose alrededor de Bs 10,00 tanto para la compra como para la venta.

La tendencia cambió nuevamente el jueves 14, cuando la divisa presentó una subida más marcada, llegando a Bs 10,04 para la compra y Bs 10,06 para la venta.

Finalmente, el viernes 15 de mayo, el dólar paralelo cerró la semana con un ligero ajuste al alza, situándose en Bs 10,06 para la compra y alrededor de Bs 10,05 para la venta.

Los datos reflejan que, pese a las variaciones diarias, el mercado paralelo mantuvo una dinámica estable durante la semana, sin cambios bruscos en la cotización de la moneda estadounidense.

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