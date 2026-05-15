La violencia volvió a estremecer la frontera entre Bolivia y Brasil luego de que dos jóvenes brasileños fueran hallados sin vida en la colonia El Castanhal, en Cobija, departamento de Pando. Una de las víctimas fue identificada como Breno Oliveira Tessinari, hijo del exconcejal brasileño Mauristelio Tessinari de Sousa, conocido como “Teio Tessinari”, quien recientemente fue condenado por homicidio en Brasil.

Breno Oliveira Tessinari y Carlos Eduardo Amaral Brizola, ambos de 24 años y estudiantes de Medicina, fueron encontrados la mañana del jueves con múltiples impactos de bala junto a un vehículo con placa brasileña que también presentaba perforaciones de proyectil en distintas partes de la carrocería.

De acuerdo con testimonios de vecinos del barrio El Castañal, durante la noche del miércoles se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, el doble crimen fue descubierto recién horas después, cuando se halló la escena del ataque.

Las primeras informaciones indican que ambos jóvenes residían en Bolivia debido a sus estudios universitarios y mantenían una estrecha amistad. Familiares de Breno confirmaron que el velorio será realizado en Capixaba, Brasil.

El caso generó repercusión debido al antecedente judicial del padre de una de las víctimas. Hace apenas una semana, Teio Tessinari fue condenado a más de seis años de prisión por el asesinato de Antônio Deuzimar Santiago da Silva, ocurrido en 2022 en una zona rural cercana a la frontera boliviana.

Según la Fiscalía de Acre, el exconcejal disparó contra la víctima en medio de un conflicto relacionado con un presunto robo de ganado. Las investigaciones señalaron que Tessinari sospechaba que Antônio Deuzimar sustraía animales de sus propiedades, situación que derivó en una confrontación fatal.

Mientras las autoridades bolivianas avanzan con las investigaciones para esclarecer el doble homicidio en Cobija, el caso ya genera atención tanto en Bolivia como en Brasil por la conexión familiar y el contexto de violencia en la región fronteriza.

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