“Se sacó sus monedas”: Captan presunto robo a lustrabotas en plena protesta en La Paz

Un presunto robo quedó registrado en video en medio de las protestas y bloqueos que se desarrollaron en la ciudad de La Paz. Testigos denunciaron que un sujeto habría aprovechado el caos generado por los petardos y las movilizaciones para sustraer las monedas de trabajo de un lustrabotas.

Según la denuncia enviada junto al material audiovisual, el trabajador abandonó momentáneamente su puesto debido al temor provocado por el conflicto y no logró cerrar completamente el lugar donde guardaba sus pertenencias y ganancias del día.

“Esos bloqueadores le robaron a un lustrabotas las pocas monedas que hizo. Al escuchar los petardos y el conflicto, el señor se fue asustado y no logró cerrar bien su lugar de trabajo”, relató la persona que grabó el hecho.

En el video, de aproximadamente 54 segundos, se observa a un hombre con un casco sobre la cabeza agacharse y revisar los cajones del puesto ubicado en las inmediaciones del Ministerio Departamental de la ciudad paceña. De acuerdo con los testigos, el sujeto habría sustraído las monedas producto del trabajo diario del lustrabotas.

“Estoy grabando, mira cómo se sacó sus monedas”, se escucha decir a una de las personas presentes mientras registra la escena.

“Qué rabia realmente, ratero”, agrega otra voz en el audiovisual.

A continuación, el video:

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