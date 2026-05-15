“Parece que impactó contra el árbol”: un motociclista pierde la vida en la zona del antiguo Abasto

Un motociclista perdió la vida tras impactar contra un árbol, según información preliminar. El hecho ocurrió en el barrio Villa Rosario, en la zona del antiguo mercado Abasto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Tras ser alertados sobre el fatal accidente, efectivos de la Policía se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Entretanto, se aguardaba la llegada de personal de la División de Homicidios para realizar el levantamiento legal del cuerpo y trasladarlo hasta la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia médico-legal.

La motocicleta involucrada en el hecho tiene placa de control 6084-PBH.

“Estaba yendo a dejar a mi hija al colegio y vi al joven ahí, ya tendido. Lamentablemente pasó todo esto”, relató un vecino de la zona.

“Al parecer impactó contra el árbol. Tal vez estaba en estado de ebriedad, no se sabe; eso se determinará en las investigaciones. Incluso se desprendió parte del árbol, una rama. También se ve su casco, no sé si lo estaba usando. Presumiblemente circulaba con exceso de velocidad”, agregó.

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