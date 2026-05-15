La Policía de Pando reveló nuevos datos sobre el asesinato de dos ciudadanos brasileños ocurrido días atrás en ese departamento y confirmó que ambas víctimas tenían vínculos con el grupo criminal brasileño Comando Vermelho, además de antecedentes relacionados con el narcotráfico.

El comandante departamental de Pando, coronel Erland Monasterio Banegas, informó durante una entrevista vía Zoom con el programa El Mañanero que las investigaciones continúan y que ya se logró corroborar la identidad de las víctimas mediante un intercambio de información con autoridades de Brasil.

“Estamos continuando los trabajos de investigación de este hecho. Hemos realizado un trabajo minucioso de campo y ya se tienen corroboradas las identidades de las dos personas de nacionalidad brasileña”, señaló la autoridad policial.

Monasterio indicó que ambos fallecidos estaban vinculados al tráfico de drogas y formaban parte del grupo criminal Comando Vermelho. Además, aseguró que uno de ellos contaba con antecedentes en Bolivia por delitos relacionados con la Ley 1008.

“Son personas que se dedican a la actividad del tráfico de drogas. Son parte del grupo Comando Vermelho. Esta información ya está confirmada”, afirmó.

Las víctimas habrían muerto por impactos de arma de fuego, mientras la Felcc, DACI e Inteligencia continúan recolectando evidencias y testimonios para esclarecer el caso.

Como parte de las investigaciones, la Policía ejecutó un allanamiento en un inmueble presuntamente vinculado a una de las víctimas, donde se secuestraron dos laptops, un teléfono celular y otros elementos considerados importantes para el proceso investigativo.

Asimismo, durante operativos de rastrillaje, efectivos policiales lograron capturar a otro ciudadano brasileño que era buscado en el estado de Ceará por el delito de homicidio y que, según la Policía, tendría una alta jerarquía dentro del Comando Vermelho.

“Se procedió a la captura del mismo y fue entregado a la Policía Civil de Brasil para continuar con el proceso correspondiente”, explicó Monasterio.

La autoridad también informó sobre la interceptación del hermano de uno de los fallecidos, quien realizaba llamadas telefónicas en inmediaciones de la Felcc. Aunque no registraba mandamientos de captura vigentes en Bolivia ni en Brasil, las autoridades detectaron antecedentes vinculados a actividades ilícitas, por lo que se coordinó su expulsión mediante Interpol.

El comandante aseguró que los operativos continúan y que se busca establecer posibles nexos y estructuras criminales relacionadas con este caso.

“Las tareas investigativas por parte de la Felcc, DACI e Inteligencia se mantienen. Se están estableciendo diferentes nexos y situaciones para esclarecer este hecho”, sostuvo.

La autoridad afirmó que se trabaja para devolver la seguridad y tranquilidad a la población de Cobija, conocida como la “Perla del Acre”, mientras avanzan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play