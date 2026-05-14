Así trasladaron a Tatiana Marset hasta un hospital de Santa Cruz bajo fuerte resguardo policial

Bajo un fuerte resguardo policial, Tatiana Marset Alba, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, fue trasladada este jueves desde la cárcel de Palmasola hasta un centro hospitalario de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo estuvo acompañado por un importante contingente de la Policía Boliviana, que desplegó anillos de seguridad y unidades especiales para custodiar el recorrido de la ambulancia que transportaba a la mujer privada de libertad.

Un equipo de Notivisión de Red Uno registró el momento exacto en el que Tatiana Marset era evacuada del recinto penitenciario y siguió la caravana policial durante el trayecto hacia el hospital.

Según confirmó la Policía, la hermana de Sebastián Marset presentó complicaciones de salud y tuvo que ser internada de emergencia. Los primeros reportes señalan que la mujer presentó síntomas compatibles con una pancreatitis, motivo por el cual fue derivada para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial detallando su estado de salud ni el tiempo que permanecerá internada bajo observación médica.

Tatiana Marset guarda detención preventiva en el penal de Palmasola dentro de las investigaciones vinculadas al entorno familiar y operativo del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

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