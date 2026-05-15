Evo asegura que podría ser capturado “hoy o mañana” en un operativo conjunto con la DEA

Evo Morales declaró este viernes que recibió información sobre un supuesto operativo conjunto entre Inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) destinado a detenerlo “entre hoy o mañana”.

“Acaban de confirmarnos, me han informado, que efectivos de CIE, que es la Compañía de Inteligencia del Ejército en la Novena División, apoyados por la DEA que viene de Paraguay, buscan detener a Evo entre hoy o mañana”, declaró Morales durante su programa radial.

El exmandatario no presentó pruebas que respalden su denuncia.

Morales permanece desde hace varios meses resguardado por cocaleros afines en el trópico de Cochabamba, donde mantiene una fuerte base sindical y política.

Sobre el exjefe de Estado pesa una orden de aprehensión por un proceso relacionado con trata de personas con agravante, caso investigado en Tarija. La denuncia sostiene que Morales habría tenido una hija con una menor de edad cuando ejercía la presidencia.

El Gobierno apunta a Evo por los bloqueos

Horas antes de las declaraciones de Morales, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz lo responsabilizó directamente por las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que detrás de las protestas existe una estrategia para desestabilizar al Gobierno y denunció una supuesta alianza entre sectores políticos del Chapare y estructuras vinculadas al narcotráfico.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, señaló la autoridad.

Asimismo, cuestionó el pacto realizado por dirigentes de la Central Obrera Boliviana, sectores campesinos y legisladores afines al evismo, asegurando que dichas organizaciones “pactaron para no dialogar”.

En medio de la creciente tensión política y social, Rodrigo Paz lanzó además una dura advertencia contra quienes buscan “destruir la democracia”.

“Al que quiera desmontar o destruir la patria democrática, le digo con absoluta firmeza que esos actores del pasado que intenten destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel”, afirmó el mandatario.

El presidente sostuvo que Bolivia enfrenta actualmente “un choque entre el Estado rentista y el Estado corporativista”, en referencia a las disputas políticas, económicas y sociales que atraviesa el país.

Las declaraciones se producen mientras continúan los bloqueos y movilizaciones impulsados por sectores afines a Evo Morales y organizaciones vinculadas a la COB, medidas que ya afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles en varias regiones del país.

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