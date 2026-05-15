Paz: "Esos que intentan destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel"

El presidente Rodrigo Paz afirmó que su gobierno trabaja actualmente en la construcción de “una buena política y una buena economía”, luego de dos décadas en las que, según sostuvo, Bolivia perdió oportunidades económicas generadas por los recursos hidrocarburíferos.

El mandatario aprovechó la oportunidad para ratificar su “firme convicción democrática”, señalando que el diálogo y el consenso son los únicos caminos para enfrentar la actual conflictividad social que atraviesa el país.

Paz advirtió además que están reapareciendo “viejas prácticas del pasado”, en alusión a los bloqueos y movilizaciones que, bajo argumentos ideológicos, terminan afectando a la población con el encarecimiento de los productos de la canasta familiar y el desabastecimiento de combustibles.

“Al que quiera desmontar o destruir la patria democrática, le digo con absoluta firmeza que esos actores del pasado que intenten destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, advirtió el jefe de Estado.

El presidente agregó que actualmente Bolivia atraviesa “un choque entre el Estado rentista y el Estado corporativista”, en referencia a las tensiones económicas y sociales que enfrenta el país.

Las declaraciones del mandatario fueron brindadas en un momento de tensión en el país, ante distintas movilizaciones de grupos afines a la Central Obrera Boliviana (COB) y al expresidente Evo Morales.

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