Aramayo asegura que el Gobierno prioriza la paz social: “El diálogo no es sinónimo de debilidad”

El canciller Fernando Aramayo sostuvo que el Gobierno prioriza la construcción de una “paz social” basada en acuerdos profundos y soluciones democráticas frente a la crisis social e institucional que atraviesa Bolivia.

Durante la presentación del informe “Democracia y Desarrollo 2026” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la autoridad afirmó que recurrir al diálogo antes que a la represión no debe interpretarse como debilidad, sino como una decisión orientada a preservar la democracia y evitar una mayor escalada del conflicto.

“Estamos construyendo paz social y no solamente paz política”, afirmó Aramayo, al señalar que el país necesita respuestas estructurales y no únicamente medidas coyunturales frente a las movilizaciones y bloqueos registrados en distintos puntos del país.

El canciller aseguró que Bolivia enfrenta una “presión democrática real”, marcada por la polarización, la conflictividad social y el debilitamiento institucional acumulado durante los últimos años. En ese contexto, defendió las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo con distintos sectores movilizados y remarcó que el Gobierno no renunciará al diálogo como mecanismo para resolver la crisis.

“No estamos siendo débiles. Hay una gran confusión al interpretar el diálogo como debilidad”, sostuvo la autoridad.

Aramayo también advirtió que el país atraviesa una crisis institucional que exige reconstruir la confianza en las instituciones democráticas y consolidar un nuevo ciclo político basado en el respeto al Estado de derecho y la estabilidad.

Bloqueos atentan contra la vida

Durante su intervención, lamentó además la muerte de tres personas en medio de los conflictos sociales y señaló que ninguna demanda puede justificar la pérdida de vidas humanas ni la vulneración de derechos fundamentales.

El pronunciamiento se realizó en el marco de la presentación del informe del PNUD sobre los desafíos que enfrentan las democracias en América Latina y el Caribe, evento que contó con la participación de autoridades nacionales y representantes internacionales.

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