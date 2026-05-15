Reprograman la Cumbre Nacional Minera por conflictos en el país

El Ministerio de Minería y Metalurgia informó que la "Cumbre Nacional Minera" fue reprogramada para junio de 2026 debido a la coyuntura que atraviesa el país.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la decisión busca garantizar una amplia participación de los distintos actores del sector minero nacional.

“El Ministerio de Minería y Metalurgia informa a la población y a los actores del sector minero nacional que, debido a la coyuntura que atraviesa el país y con el objetivo de garantizar una amplia participación de los distintos sectores involucrados, la realización de la Cumbre Nacional Minera será reprogramada para junio de 2026”, señala el comunicado oficial.

Comunicado oficial

La cartera de Estado explicó que este espacio de diálogo y construcción colectiva permitirá abordar los principales desafíos del sector mediante mesas de trabajo y ejes temáticos orientados al fortalecimiento de la minería boliviana.

Asimismo, el Ministerio reafirmó su compromiso de impulsar el desarrollo de la minería a través de espacios de diálogo que contribuyan al crecimiento económico del país.

El anuncio se conoció luego de una extensa reunión entre el Gobierno y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), que concluyó cerca de las 03:00 de la madrugada de este viernes con acuerdos sobre varias demandas del sector cooperativista.

Entre los principales temas abordados durante el diálogo se encuentran el acceso a combustible, el transporte y la provisión de material explosivo, puntos que formaban parte de las exigencias de los mineros movilizados.

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