Una joven de 20 años falleció la madrugada de este jueves en la ciudad de El Alto luego de permanecer varias horas sin recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos instalados en distintas rutas del país. Con este caso, ya suman tres las personas fallecidas en medio del conflicto social.

Las autoridades informaron que la paciente padecía una enfermedad de base y convulsionó durante aproximadamente tres horas mientras esperaba ser trasladada a un centro médico. La joven ingresó a terapia intensiva el miércoles; sin embargo, falleció durante la madrugada de este jueves.

Víctimas de los bloqueos en carreteras de La Paz

El caso se suma al de Ana Enns, ciudadana de 56 años nacida en Belice y nacionalizada boliviana, quien murió tras descompensarse mientras retornaba desde Perú por la ruta de Desaguadero.

Foto: Marchas convulsionan la urbe paceña. APG.

También se reportó el fallecimiento de Nelli Villanueva Medina, una mujer de 40 años oriunda de la comunidad de Candelaria, en Guanay, que padecía insuficiencia renal crónica y edema pulmonar. La paciente no logró llegar a tiempo a un centro médico de La Paz debido a los bloqueos instalados en la carretera.

Según el reporte oficial, la ambulancia que trasladaba a Villanueva tuvo que desviar su recorrido por rutas alternas y peligrosas, entre ellas el denominado “camino de la Muerte”, luego de que los bloqueadores impidieran el paso pese a conocer el delicado estado de salud de la paciente.

Pronunciamiento del Gobierno

En medio de la creciente tensión social, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, responsabilizó a las movilizaciones por las muertes registradas durante los bloqueos.

“Estas son nuevas víctimas de Evo Morales y el narcotráfico”, afirmó la autoridad al denunciar que las protestas responden a intereses políticos y buscan “desestabilizar la democracia”.

Asimismo, aseguró que existen recursos irregulares detrás de las medidas de presión.

Foto: Vocero presidencial, José Luis Gálvez. APG.

“El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, sostuvo Gálvez, quien además reiteró que el Gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo con distintos sectores sociales.

El vocero también descartó cualquier posibilidad de renuncia presidencial y afirmó que el Ejecutivo continuará ejerciendo el mandato otorgado “por el voto popular”.

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