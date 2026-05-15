Admiten Acción Popular contra dirigentes de la COB por bloqueos y movilizaciones

La Sala Constitucional Segunda fijó la cita para las 15:30 de hoy viernes. El recurso, presentado por Amilkar Barral, busca obligar a los dirigentes de la COB y sectores movilizados a garantizar el derecho a la salud y la libre circulación.
15/05/2026 11:02
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La Sala Constitucional Segunda admitió una Acción Popular presentada contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) señalados por convocar a las movilizaciones y bloqueos registrados en el país. La resolución fija una audiencia virtual para las 15:30 de este viernes.
La acción fue interpuesta por el exdiputado Amilkar Barral en contra del secretario ejecutivo de la COB, del senador suplente Nilton Condori y del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
De acuerdo con la notificación judicial, la demanda busca que se garanticen derechos constitucionales y el acceso a la salud presuntamente afectados por las medidas de presión y los bloqueos instalados en distintas regiones del país.
El recurso surge en medio de un escenario de conflictividad social marcado por movilizaciones, marchas y bloqueos protagonizados por distintos sectores afines a la COB y organizaciones sociales.
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