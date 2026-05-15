La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación penal contra cinco personas aprehendidas por presuntamente participar en hechos vandálicos registrados durante un punto de bloqueo en la ciudad de El Alto, donde una radio patrulla policial resultó dañada.

Los investigados fueron identificados como Miguel A. P. X., Juvenal C. S. M., Genaro C. M., Jaime O. C. y Huber V. C. S., quienes son procesados por los delitos de Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir y Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional. Actualmente permanecen en celdas policiales mientras avanzan las investigaciones.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, señaló que el Ministerio Público actuó de manera inmediata tras conocer los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

“En cumplimiento al mandato de nuestro fiscal general del Estado, Roger Mariaca, no permitiremos que personas utilicen las movilizaciones como camuflaje para cometer hechos delictivos”, afirmó la autoridad.

Según la fiscal asignada al caso, Godelia Vásquez, el incidente se registró el 12 de mayo de 2026, cuando un grupo de personas atacó una patrulla policial en inmediaciones del Puente Río Seco, rompiendo los parabrisas del vehículo oficial.

Posteriormente, los presuntos involucrados se habrían trasladado hasta instalaciones de la Universidad Pública de El Alto, donde lanzaron piedras y provocaron daños a bienes del Estado.

De acuerdo con el informe policial, los cinco sospechosos fueron identificados como presuntos autores de los disturbios y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las acciones legales correspondientes.

La jornada pasada, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, anunció que la institución ejercerá con firmeza la acción penal pública ante cualquier conducta que atente contra la paz social, la seguridad de la población y la institucionalidad democrática.

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