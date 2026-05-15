Conozca cómo se movió el dólar referencial en Bolivia entre el 11 y el 15 de mayo

El dólar referencial en Bolivia registró su cotización más alta de la semana el martes 12 de mayo, cuando alcanzó Bs 10,18 para la compra y Bs 10,39 para la venta, según datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La cifra representa el punto máximo desde la implementación de este sistema referencial, en medio de un comportamiento marcado por fluctuaciones leves y variaciones diarias en la cotización de la divisa estadounidense.

De acuerdo con el reporte oficial, el lunes 11 de mayo el dólar se situó en Bs 10,14 para la compra y Bs 10,35 para la venta. Un día después se produjo el incremento más elevado de la semana.

Posteriormente, entre el miércoles 13 y el viernes 15 de mayo, el tipo de cambio mostró una tendencia descendente. El miércoles y viernes la cotización cerró en Bs 10,04 para la compra y Bs 10,25 para la venta, mientras que el jueves hubo un ligero repunte hasta Bs 10,11 y Bs 10,32, respectivamente.

Evolución diaria del dólar referencial

Lunes 11 de mayo: Bs 10,14 (compra) / Bs 10,35 (venta)

Martes 12 de mayo: Bs 10,18 (compra) / Bs 10,39 (venta)

Miércoles 13 de mayo: Bs 10,04 (compra) / Bs 10,25 (venta)

Jueves 14 de mayo: Bs 10,11 (compra) / Bs 10,32 (venta)

Viernes 15 de mayo: Bs 10,04 (compra) / Bs 10,25 (venta)

El BCB explicó que el valor referencial de venta se obtiene sumando al tipo de cambio de compra las comisiones aplicadas por transferencias de moneda extranjera al exterior y por depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en bóvedas del ente emisor, conforme a la tabla vigente desde el 31 de diciembre de 2025.

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