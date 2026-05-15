¡Empieza la cuenta regresiva! Este es el calendario del Mundial 2026 con horarios para Bolivia

La Copa del Mundo 2026 ya tiene calendario confirmado y promete convertirse en la edición más grande y extensa de la historia del fútbol. El torneo organizado por la FIFA se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 selecciones nacionales.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la gran final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La fase de grupos se desarrollará entre el 11 y el 27 de junio y contará con 72 partidos distribuidos en distintas sedes como Los Ángeles, Nueva York, Toronto, Guadalajara y Miami.

Horarios del Mundial 2026 para Bolivia

Los horarios difundidos oficialmente ya corresponden a la hora boliviana (GMT-4), y será el horario en que podrás ver el encuentro desde nuestro país.

Partidos más destacados de la fase de grupos

Grupo A

México vs. Sudáfrica — 11 de junio | 15:00

México vs. Corea del Sur — 18 de junio | 21:00

República Checa vs. México — 24 de junio | 21:00

Grupo C

Brasil vs. Marruecos — 13 de junio | 18:00

Brasil vs. Haití — 19 de junio | 21:00

Escocia vs. Brasil — 24 de junio | 18:00

Grupo D

Estados Unidos vs. Paraguay — 12 de junio | 21:00

Estados Unidos vs. Australia — 19 de junio | 15:00

Turquía vs. Estados Unidos — 25 de junio | 22:00

Grupo H

España vs. Cabo Verde — 15 de junio | 12:00

Arabia Saudita vs. Uruguay — 15 de junio | 18:00

Uruguay vs. España — 26 de junio | 20:00

Grupo J

Argentina vs. Argelia — 16 de junio | 21:00

Argentina vs. Australia — 22 de junio | 13:00

Jordania vs. Argentina — 27 de junio | 22:00

Grupo K

Uzbekistán vs. Colombia — 17 de junio | 22:00

Colombia vs. República Democrática del Congo — 23 de junio | 22:00

Colombia vs. Portugal — 27 de junio | 19:30

Grupo L

Inglaterra vs. Croacia — 17 de junio | 16:00

Inglaterra vs. Ghana — 23 de junio | 16:00

Panamá vs. Inglaterra — 27 de junio | 17:00

Así se jugará la fase final

Tras la fase de grupos, el Mundial ingresará en la etapa de eliminación directa.

Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio

Octavos de final: del 4 al 7 de julio

Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio

Semifinales: 14 y 15 de julio

Partido por el tercer puesto: 18 de julio en Miami

Final: 19 de julio en Nueva Jersey

La FIFA informó que los horarios específicos de los partidos eliminatorios serán confirmados una vez definidos los clasificados.

Con más selecciones, más partidos y más ciudades sede, el Mundial 2026 apunta a convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes y espectaculares de todos los tiempos.

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