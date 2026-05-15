La campaña más tierna del Mundial: crean álbum de figuritas para adoptar perritos

En medio de la fiebre por el Mundial 2026, una original y emotiva campaña de adopción conquistó las redes sociales en Salta, Argentina. Se trata de un álbum de figuritas protagonizado por perros rescatados que buscan una familia y un nuevo hogar.

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Salta junto al Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mansilla”, que presentó la propuesta con un mensaje que tocó el corazón de miles de usuarios.

“Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, expresaron desde la institución.

La novedosa campaña viral

Inspirado en la estética de los tradicionales álbumes mundialistas, cada animal aparece representado como una figurita con datos sobre su nombre, edad, tamaño y hasta el “equipo” al que pertenece, en una dinámica creativa y divertida.

Además, el centro difundió en redes sociales los “paquetes de figuritas” de los perros disponibles para adopción, generando miles de reacciones, comentarios y compartidos.

La campaña fue ampliamente elogiada por usuarios, quienes destacaron la creatividad de la propuesta y el importante mensaje sobre la adopción responsable de mascotas.

Actualmente, el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mansilla” no funciona como refugio permanente, sino como espacio de rescate para perros en situación de calle. El lugar cuenta con entre 60 y 70 caniles, que actualmente se encuentran completamente ocupados.

La iniciativa no solo logró viralizarse por su originalidad, sino también por convertir la pasión futbolera en una oportunidad para cambiar la vida de decenas de animales abandonados.

Mira la programación en Red Uno Play