El Bono PEPE todavía está disponible: guía rápida para saber si eres beneficiario

Miles de familias en Bolivia todavía pueden acceder al Bono PEPE y cobrar los Bs 450 del beneficio económico impulsado este 2026. Tras la ampliación de beneficiarios y la extensión del plazo de pago, las autoridades recordaron que el cobro permanecerá habilitado hasta el próximo 19 de junio.

El Programa Especial de Protección Económica (PEPE) amplió su cobertura e incorporó a más estudiantes del sistema educativo fiscal, de convenio, educación especial y alternativa. La medida busca beneficiar directamente a madres, padres y tutores vinculados al Bono Juancito Pinto.

¿Quiénes pueden acceder al bono?

Según información oficial, el beneficio alcanza a:

Estudiantes regulares de unidades educativas fiscales

Colegios de convenio

Centros de educación especial

Centros de educación alternativa

La habilitación de beneficiarios se realiza mediante la verificación de datos en el Registro Único de Estudiantes (RUDE) y el Sistema de Información Educativa (SIE).

El monto total del bono es de Bs 450, distribuidos en tres pagos mensuales de Bs 150 correspondientes a enero, febrero y marzo.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Las familias pueden verificar si están habilitadas ingresando a la página oficial de la Gestora Pública.

Pasos para realizar la consulta:

Ingresar al portal de la Gestora Pública. Seleccionar la opción “Programa PEPE”. Introducir el número de carnet, complemento y fecha de nacimiento.

Además, se habilitaron canales de atención para resolver dudas y consultas:

Línea gratuita: 800 10 10 70

WhatsApp: 77199342

Las autoridades aclararon que el pago es automático para quienes figuren habilitados en el sistema, aunque es indispensable presentar la cédula de identidad vigente al momento del cobro.

El objetivo del programa es brindar apoyo económico a familias en situación vulnerable y fortalecer la permanencia escolar de miles de estudiantes en todo el país.

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