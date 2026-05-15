¿Qué cambia con la nueva Ley de Alivio Tributario y quiénes serán beneficiados?

El Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario 2026 avanza en la Asamblea Legislativa con una propuesta que promete generar un importante alivio para miles de contribuyentes en Bolivia.

La norma, ya sancionada por el Senado, busca reducir los plazos de fiscalización tributaria, agilizar los procesos administrativos y aplicar una condonación extraordinaria de deudas antiguas con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN).

La medida es considerada una de las reformas tributarias más relevantes de los últimos años debido al alcance que tendría sobre multas, intereses y procesos pendientes acumulados desde hace más de una década.

¿Qué cambiará con la nueva ley?

Actualmente, las fiscalizaciones tributarias pueden extenderse hasta ocho años. Sin embargo, el proyecto plantea reducir ese plazo a un máximo de cuatro años.

Además, establece que los procesos deberán comenzar y concluir en un periodo máximo de dos años, con el objetivo de evitar trámites prolongados y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

La propuesta apunta a simplificar los procedimientos y reducir la incertidumbre para personas, empresas y sectores productivos que mantienen observaciones tributarias abiertas durante largos periodos.

El “perdonazo” tributario

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la condonación extraordinaria y por única vez de deudas tributarias generadas antes de enero de 2018.

La medida contempla el perdón de multas, intereses y sanciones vinculadas a delitos o contravenciones tributarias y aduaneras.

El proyecto señala:

“Con carácter extraordinario y por única vez se condona a los contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a los periodos fiscales anteriores a enero de 2018”.

La disposición también alcanzaría procesos que actualmente se encuentran en etapa de impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva, siempre que todavía no exista remate o disposición de bienes.

¿Por qué genera expectativa?

La propuesta genera expectativa debido a que miles de contribuyentes podrían regularizar su situación tributaria tras años de acumulación de intereses y sanciones.

Además, el Gobierno y legisladores que respaldan la norma consideran que esta medida permitirá depurar deudas consideradas difíciles de recuperar, dinamizar la economía y facilitar el cumplimiento tributario futuro.

Mientras tanto, distintos sectores empresariales y contribuyentes permanecen atentos a la promulgación de la norma, debido al impacto económico que podría tener tanto para empresas como para ciudadanos con obligaciones pendientes.

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