Cristiano Ronaldo compra canal de streaming y apunta al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su imperio fuera de las canchas y ahora dio un nuevo paso en el mundo de los medios digitales. El delantero del Al Nassr fue presentado como socio estratégico y accionista de LiveModeTV, una plataforma especializada en transmisiones deportivas vía streaming.

La empresa brasileña LiveMode, propietaria del reconocido canal CazéTV, confirmó el acuerdo mediante un comunicado oficial. El proyecto busca fortalecer su expansión internacional en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá amplia cobertura digital y gratuita desde Portugal.

Según detallaron los responsables de la compañía, la llegada de Cristiano Ronaldo tiene como objetivo aumentar el impacto global de la plataforma y conectar con nuevas audiencias mediante contenidos deportivos distribuidos en redes sociales y servicios digitales.

El exjugador del Real Madrid y Manchester United afirmó que esta alianza representa una oportunidad para “acercar el deporte a todo el mundo de una forma totalmente nueva e inspiradora”, apostando por formatos innovadores y experiencias diferentes para los aficionados.

Por su parte, Thiago Tourinho destacó que la incorporación del astro portugués refuerza el crecimiento internacional de la empresa y aporta valores como ambición, competitividad y conexión con las nuevas generaciones.

Los negocios de Cristiano Ronaldo

La inversión se suma a la extensa lista de negocios del futbolista de 41 años, quien participa en sectores como hoteles de lujo, clínicas especializadas en trasplantes capilares y marcas vinculadas al bienestar y el consumo.

Además, Cristiano Ronaldo fortaleció en los últimos años su presencia en medios y plataformas digitales. En 2023 ingresó al grupo Medialivre y posteriormente lanzó su canal de YouTube UR Cristiano, que actualmente reúne millones de suscriptores alrededor del mundo.

Con información de EFE.

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