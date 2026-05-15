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Madre no vio a su hijo dentro de un contenedor y casi ocurre una tragedia (Video)

El pequeño quedó completamente cubierto por prendas de vestir luego de que su madre no notara que estaba dentro del recipiente. El dramático momento ocurrió en China y terminó con un rescate de emergencia.

Red Uno de Bolivia

15/05/2026 11:15

Madre no vio a su hijo dentro de un contenedor y casi ocurre una tragedia. Imagen captura de video
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Momentos de angustia se vivieron en un taller textil de Haifeng, en China, donde un niño estuvo a punto de morir por asfixia tras caer accidentalmente dentro de un contenedor de plástico.

Según reportaron las autoridades, la madre del menor no se percató de que el pequeño estaba dentro del recipiente y comenzó a arrojar prendas de vestir hasta cubrirlo por completo.

El hecho generó conmoción luego de que se conocieran las imágenes del incidente, donde se observa la desesperación de las personas al descubrir que el niño había quedado atrapado bajo una gran cantidad de ropa.

Afortunadamente, el menor fue rescatado a tiempo y recibió atención médica inmediata. Las autoridades confirmaron que el pequeño logró sobrevivir gracias a la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar.

El caso provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su preocupación por el peligroso accidente y la importancia de mantener vigilancia permanente sobre los menores.

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