Atención padres y tutores: hoy vence el plazo para el registro del Bono PEPE

Las madres, padres y tutores beneficiarios del Programa PEPE tienen plazo solamente hasta este viernes 15 de mayo para registrar o actualizar su información y acceder al beneficio económico de Bs 450.

La ampliación extraordinaria del plazo fue habilitada desde el pasado 7 de mayo y concluirá este viernes, por lo que las autoridades recomiendan realizar el trámite a tiempo para evitar inconvenientes posteriores.

¿Dónde se realiza el trámite?

El registro y actualización de datos debe efectuarse en las unidades educativas y centros de educación alternativa (CEA).

Uno de los aspectos más importantes de esta etapa es que no se exigirán documentos adicionales, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias al beneficio.

Durante este periodo no se solicitará:

Fotocopia de cédula de identidad

Carta de solicitud de cambio de titular

Otros documentos adicionales

¿Quiénes pueden acceder al Bono PEPE?

El Programa PEPE está dirigido a beneficiarios relacionados con distintos programas sociales del Estado, entre ellos:

Familias vinculadas al Bono Juancito Pinto

Beneficiarias del Bono Juana Azurduy

Personas con discapacidad

Adultos mayores sin jubilación

El beneficio económico asciende a Bs 450 y el cobro se realiza de manera automática según la fecha de nacimiento registrada en el sistema.

¿Cómo verificar si eres beneficiario?

Las personas interesadas pueden consultar si forman parte del programa a través del portal oficial de la Gestora Pública, ingresando a la sección “Programa PEPE”.

Para realizar la consulta solo se necesita el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento.

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