Conflictos sociales en La Paz provocan postergación de la XX Larga Noche de Museos

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó la postergación de la XX versión de la Larga Noche de Museos debido a los conflictos sociales y bloqueos que afectan a la sede de gobierno.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría Municipal de Culturas, Turismo de Altura y Economía Naranja señaló que la decisión fue asumida “debido a los conflictos sociales que ponen en riesgo la integridad de los habitantes de esta ciudad”.

Foto: Comunicado oficial. GAMLP

La actividad cultural estaba programada para realizarse este sábado 16 de mayo y contemplaba eventos artísticos, exposiciones y muestras culturales en distintos espacios paceños.

Según el comunicado, la nueva fecha para la realización de la Larga Noche de Museos será el próximo 13 de junio.

La Alcaldía agradeció la comprensión de la población y remarcó que el objetivo es garantizar la seguridad de asistentes, artistas, trabajadores y visitantes en medio del contexto de conflictividad que atraviesa el país.

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