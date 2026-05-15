Precintan vivienda por investigación de la muerte de magistrado Claure

La Policía realizó este viernes un operativo en una vivienda ubicada en la zona norte de la capital cruceña, en el marco de las investigaciones por la muerte de un magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble intervenido sería presuntamente habitado por personas sospechosas de estar vinculadas con el crimen. El operativo fue ejecutado por efectivos policiales y personal de inteligencia, que ingresaron al domicilio en busca de indicios que permitan esclarecer el caso.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron un informe oficial sobre personas aprehendidas o los elementos secuestrados durante el allanamiento; sin embargo, se espera que en las próximas horas la Policía dé mayores detalles sobre los avances investigativos.

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