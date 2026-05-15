Agroleche busca aumentar su producción en el marco de la Exponorte

La primera versión de ‘Agroleche’ arranca oficialmente mañana en el marco de Exponorte 2026, estableciendo una marca histórica en cuanto a participación y calidad de ejemplares. Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple, manifestó su entusiasmo por el debut de esta plataforma: “Estamos muy satisfechos por la labor hecha con esta feria, récord de animales y cabañas; tenemos más de 300 animales y una pista hermosísima”.

El evento no solo busca la exhibición, sino que se plantea como el punto de partida para que el rubro recupere los niveles de producción mermados por la coyuntura de años recientes.

“Tenemos los mismos animales y genética que Brasil, Argentina y Uruguay, solamente que nos faltan herramientas para llegar a su competitividad”, explicó Rojas, enfatizando que trabajarán con el gobierno para ser catalogados como los número uno de Sudamérica.

Una vitrina de crecimiento agroindustrial

Desde este jueves hasta el domingo, Agroleche presentará las últimas novedades en tecnología y servicios que están impulsando la modernización de las estancias lecheras en el país. El líder sectorial invitó a la población a ser parte de este hito, concluyendo que “esta se consolida como la feria más grande del sector productivo lechero de Bolivia”.

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