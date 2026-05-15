¡Último día! Este viernes vence el plazo para reclamar daños por gasolina irregular

Este viernes 15 de mayo concluye el plazo establecido para que los propietarios de vehículos afectados presuntamente por gasolina irregular presenten sus descargos e inicien el trámite de resarcimiento de daños ante YPFB.

Las autoridades informaron que diariamente se atiende entre 30 y 40 personas, principalmente conductores que reportaron fallas mecánicas relacionadas con el combustible.

La recepción de documentación se realiza en instalaciones del Comité Cívico, en horarios de 08:30 a 12:00, mientras que por la tarde la atención continúa de 14:00 a 16:00 en oficinas de YPFB.

Requisitos para presentar el reclamo

Entre los documentos solicitados figuran:

RUAT del vehículo

Cédula de identidad

Informe mecánico

Fotografías de los daños

Documentación de respaldo relacionada con el caso

Las autoridades aclararon que, aunque este viernes vence el plazo para registrarse en el sistema, la atención continuará para quienes ya hayan iniciado sus trámites.

Según estimaciones oficiales, el proceso completo desde la presentación de documentos hasta la resolución del caso puede demorar aproximadamente 15 días hábiles.

Asimismo, se informó que cerca de 500 vehículos afectados ya recibieron resarcimiento económico por los daños reportados.

Finalmente, las autoridades no descartaron una posible ampliación del plazo en caso de que la población solicite continuar con la recepción de nuevos casos.

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