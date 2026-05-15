Shakira sobre el concierto de la final: “Tengo una conexión indudable con los mundiales”

Shakira expresó este jueves en una entrevista con EFE que siempre ha tenido "una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales" después de que la FIFA anunciara que la cantante colombiana actuará junto con Madonna y BTS en el descanso de la final del Mundial 2026 del 19 de julio.

"Ya este va a ser mi cuarto mundial, pero creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad", aseguró Shakira.

Preguntada si se ve como una embajadora de Latinoamérica en las Copas del Mundo, la colombiana afirmó que sí, ya que tiene una conexión "indudable" con el fútbol.

"Es un mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con 'La La La' (Brasil 2014), con Waka Waka (2010) ha sido extraordinario. 'Waka Waka' es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical", apuntó.

En la pasada final del Mundial en Catar 2022, el espectáculo musical formó parte de la ceremonia de clausura antes de empezar el partido entre Argentina y Francia, y contó con artistas como el puertorriqueño Ozuna o el francés Gims.

En esta edición de 2026, junto con Shakira, la estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS completarán el trío que actuará en el medio tiempo -por primera vez en la historia-, según anunció la FIFA a primera hora de este jueves.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con fines benéficos Global Citizen a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos.

Shakira no solo será una de las protagonistas musicales de la final del Mundial 2026; también formará parte de la banda sonora oficial de todo el torneo, con su canción 'Dai Dai', publicada la semana pasada.

"Con 'Dai Dai' tengo esa posibilidad también de aportar algo más, porque estamos donando el 100 % de los beneficios a la causa benéfica del fondo de educación de FIFA y de Global Citizen", compartió la cantante colombiana.

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