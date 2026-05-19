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Paso en el Complejo Fronterizo Colchane permanecerá cerrado durante varias; conozca los detalles

La Aduana Nacional informó que el paso desde Bolivia hacia Chile en el Complejo Fronterizo Colchane permanecerá cerrado durante varias jornadas debido a trabajos de remodelación, y recomienda a viajeros y operadores de comercio exterior tomar precauciones.

Juan Marcelo Gonzáles

19/05/2026 19:23

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La Aduana Nacional informó que el paso desde Bolivia hacia Chile en el Complejo Fronterizo Colchane permanecerá cerrado durante varias jornadas debido a trabajos de remodelación, y recomienda a viajeros y operadores de comercio exterior tomar precauciones.

Horario y días

La Aduana Nacional comunicó que, siguiendo información de la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal de Chile, el Complejo Fronterizo Colchane (frontera Pisiga–Colchane) permanecerá cerrado para el ingreso a Chile desde Bolivia entre las 15:00 y las 19:00 horas durante los días 19 al 27 de mayo de 2026, debido a trabajos de remodelación en el complejo fronterizo.

La Aduana Nacional recomendó a operadores de comercio exterior, viajeros y público en general planificar sus traslados y tomar previsiones necesarias para evitar inconvenientes y contratiempos.

El comunicado resalta que la institución mantiene su compromiso con la agilización y facilitación de las operaciones de comercio exterior, trabajando de manera coordinada con las autoridades de los países vecinos.

La medida busca garantizar la seguridad y eficiencia en los trabajos de remodelación y minimizar el impacto en el tránsito fronterizo y la actividad comercial en la zona.

Se exhorta a la población y a los transportistas a respetar los horarios de cierre y mantenerse informados sobre cualquier actualización oficial de las autoridades aduaneras.

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