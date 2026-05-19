Avicultores advierten caída del precio del pollo por bloqueos

Enzo Landívar, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), reportó pérdidas significativas en el sector, principalmente entre los pequeños productores, a raíz de los 17 días de bloqueos de carreteras registrados en el país.

Explicó que actualmente los productores reciben aproximadamente Bs 8,50 por kilo vivo de pollo, mientras que en el mercado el producto se comercializa hasta en Bs 14, lo que refleja una pérdida de Bs 5,50 por cada kilo que asumen los avicultores.

“El mercado cruceño estará abarrotado de pollo, con el precio en caída libre. En estos 17 días de bloqueo diariamente hemos perdido Bs 15 millones, pero además se está ampliando la diferencia entre el precio de costo en mercado y el precio que reciben nuestros productores”, indicó Landívar.

El representante del sector señaló que la semana pasada, debido a los conflictos y las dificultades logísticas, se cargaron en promedio 700.000 pollitos en las granjas, una cifra menor a la habitual. Advirtió que esta situación tendrá efectos en las próximas semanas.

“Estamos hablando de que en la segunda quincena de junio la reducción de carga en las granjas causará un desabastecimiento de pollo. Debido a los bloqueos no se está reponiendo la misma cantidad, lo que generará escasez”, sostuvo.

Santa Cruz produce el 78% del pollo que se consume en Bolivia y el sector aguarda que el Gobierno pueda solucionar el conflicto mediante el diálogo, debido a las pérdidas económicas que los bloqueos están ocasionando en distintos sectores productivos del país.

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